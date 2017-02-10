Харьковчане требуют уволить Чечельницкого, - петиция

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с требованием уволить главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого.

Причиной этому автор петиции Дмитрий Булах называет некомпетентность и безответственность Чечельницкого. Поэтому автор требует уволить Чечельницкого и провести открытый конкурс на должность главного архитектора города в соответствии с украинским законодательством.

"Мы уверены, что то, что происходит в нашем городе в последние дни с т.н. “конкурсом” на памятный знак на площади Свободы является квинтэссенцией проблем, которые накапливались многие годы и не имели своего разрешения. Нас не устраивает такой уровень коммуникации, некомпетентности и безответственности, которые позволил себе главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.

• уничтожение архитектурного облика города;

• полное игнорирование мнения харьковчан в вопросах развития города;

• прогрессирующий процесс фактического уничтожения памятников архитектуры (как примеры можем привести особняк Сурукчи, особняк Бузескула, особняк Радзишевского и т.д.);

• организация системы личного обогащения за счет городских средств для проектных работ (в т.ч. через фирму “АРОФ”, которая получила десятки миллионов гривен бюджетных средств города);

• отсутствие комплексного подхода к городской среде (полная вакханалия с наружной рекламой, вывесками, фасадами центральных улиц города);

• сервильность и отсутствие независимости в принятии решений.

Всем этим запомнится харьковчанам период пребывания Сергея Чечельницкого на должности главного архитектора города", - написал Булах

За час с момента публикации петиция набрала более 200 подписей. Для того, что бы ее рассмотрел горсовет, петиция должна собрать 5 тыс. подписей на протяжении 90 дней

