 

Харьковчане требуют ввести общественный контроль над коммунальными предприятиями.

29 декабря 2016 г. 15:34
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В Харькове более 60 КП, которые работают в совершенно разной сфере деятельности. Из них около половины являются убыточными, на помощь которым тратиться львиная доля городского бюджета – более 800 млн в 2017 году уже запланировано. При этом хозяйственная деятельность этих предприятий вызывает вопросы у общественности и правоохранителей, по факту хищения бюджетных средств должностными лицами КП открыта серия уголовных производств.

«Еще в июне месяце Верховная Рада приняла закон, который существенно увеличивает подконтрольность КП жителям города. Чётко определяется объем информации о деятельности КП, в том числе и финансовые показатели, которые подлежат обязательному опубликованию. Вводится институт наблюдательных советов и обязательного независимого годового аудита.», отметил депутат горсовета Игорь Черняк.

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Харьковчане требуют ввести общественный контроль над коммунальными предприятиями - 29.12.2016

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