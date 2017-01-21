Харьковчанин помогал четырем иностранцам незаконно попасть из России в Украину

Нарушителей задержали между российским населенным пунктом Середа и украинским Нескучное.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы, группа «путешественников» состояла из 4 граждан Вьетнама в возрасте от 25 до 39 лет, которых сопровождал их 26-летний житель Харькова.

Выяснилось, что иностранцы, прибыв в Россию, в поисках лучшей доли решили направиться в страны Европы, транзитом пересекая Украину. Границу иностранцы пересекали, без каких либо разрешительных документов. В их незаконном путешествии наш соотечественник согласился помочь вьетнамцам за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов США.

Сейчас правонарушители задержаны. Дальнейшую их судьбу решит суд. Кроме того, направлено уведомление для внесения в ЕРДР о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".