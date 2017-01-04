Харьковчанин попал в ТОП-30 лучших IT-предпринимателей по версии Forbes

Соучредитель стартапа GitLab, 29-летний харьковчанин Дмитрий Запорожец, попал в знаменитый список Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech.

Как сообщает AIN, с ним в одном списке - основатели, менеджеры, инженеры, исследователи из таких компаний, как Slack, Linledin, IBM, Dropbox, SpaceX.

В этом году на 600 мест - 20 категорий по 30 человек - претендовало около 15 000 номинантов, это - почти 4% порог входа.

Как отмечают составители списка, попасть в рейтинг было тяжелее, чем поступить в Стэнфорд или Гарвард, отмечают его составители.

GitLab - это opensource-решение для хостинга Git-репозиториев, во многом похоже на GitHub, но ориентировано прежде всего на бизнес. Дмитрий - соучредитель и CTO стартапа. В прошлом году команда GitLab принимала участие в зимней программе легендарного инкубатора Y Combinator (сервис был прибыльным еще до акселерации и пришел в инкубатор с опытом).

В прошлом и позапрошлом годах стартап поднимал несколько миллионных раундов, последний - $ 20 млн - в сентябре 2016 года. Общий объем инвестиций - $ 25,6 млн.

Напомним, в прошлом году Forbes включил предпринимателя из Киева в список самых успешных людей в возрасте до 30 лет

Список 30 Under 30 составляют ежегодно, в него входят ведущие молодые инноваторы и лидеры в возрасте до 30 лет. Лидеров выбирали в 20 категориях (например, для пользователя технологии, Искусство, Наука, Образование, Маркетинг и реклама и т.д.) по 30 человек в каждой.