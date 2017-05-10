Харьковская прокуратура отсудила земли лесопарка

10 мая 2017 г. 11:25
125 просмотров

Прокуратура обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области, который признал недействительным и отменил решение горсовета о предоставлении псевдоЖСК 2 га земли в зеленой зоне Харькова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На основании решения сессии горсовета земельный участок, расположенный в Киевском районе города, безвозмездно передали в собственность одному из обслуживающих кооперативов. Для принятия такого решения не было никаких законных оснований. В частности, кооператив не соответствовал критериям жилищно-строительного, поэтому не имел права на бесплатную землю для строительства.
 
Стоимость земли составляет 80 млн. Грн.
 
Сейчас решение суда выполнено в полном объеме, право собственности за кооперативом отменено.

Как сообщалось ранее, депутаты вернулись к схеме ЖСК.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.