Харьковская прокуратура отсудила земли лесопарка

Прокуратура обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области, который признал недействительным и отменил решение горсовета о предоставлении псевдоЖСК 2 га земли в зеленой зоне Харькова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

На основании решения сессии горсовета земельный участок, расположенный в Киевском районе города, безвозмездно передали в собственность одному из обслуживающих кооперативов. Для принятия такого решения не было никаких законных оснований. В частности, кооператив не соответствовал критериям жилищно-строительного, поэтому не имел права на бесплатную землю для строительства.



Стоимость земли составляет 80 млн. Грн.



Сейчас решение суда выполнено в полном объеме, право собственности за кооперативом отменено.

Как сообщалось ранее, депутаты вернулись к схеме ЖСК.