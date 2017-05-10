Харьковские хирурги - дают людям второй шанс или новая жизнь Харьковского областного онкоцентра

Сорокасемилетний автомеханик Павел Проценко до марта этого года даже и не предполагал, что он может очутиться в онкоцентре. Мужчину ничего не беспокоило, но друзья заметили, что его кожа начала желтеть - Павел обратился к врачам, а те ошеломили диагнозом - злокачественная опухоль поджелудочной железы, которая задела желудок, печенку и печеночную артерию. Времени на размышления было совсем не много, пришлось в экстренном порядке искать специалистов, которые взялись бы за этот сложный случай. Увидев диагноз, врачи разводили руками и говорили, что не могут ничем помочь:

Павел Проценко, пациент

Мы когда искали докторов, которые могут сделать эту операцию, действительно сказали, что в Украине один два три города могут такую операцию сделать, поэтому мы обратись сюда

После операции прошла неделя. Жена Павла - Оксана уже немного отошла от шока. Болезнь отступила. И хотя пациент еще год будет находиться под пристальным присмотром специалистов, врачи настроены на его быструю реабилитацию:

Оксана Проценко, жена Павла

Уже потихонечку будем ходить, поэтому все будет хорошо. Мы только на такой результат рассчитывали. Другие мысли мы откладывали в другую сторону

Сама операция длилась тринадцать часов. Восемь хирургов абсолютно разных дисциплин боролись с опухолью. Самое сложное было сохранить сосуды. Хирурги применили новую технологию - артериальную реконструкцию - то есть поврежденные сосуды удалили, и сшили их по-новому. Такого в Харькове еще никто не делал:

Артем Зеленский, куратор по хирургии Харьковского областного онкоцентра

Такі пацієнти і досі нажаль в Україні в багатьох центрах навіть тих, які вважаються експертними вважаються неоперабельними, чому – тому що виконання таких операцій передбачає великий досвід не тільки в хірургії підшлункової залози,і і в онокохірургії в реконструктивній хірургії і в мікрохирургії. Нам вдалось спланувати операцію, ця операція – доволі рідкісне оперативне втручання,на даний час в світовій літературі опубліковані результати приблизно ста - 150 таких операцій

В Харькове областной онкоцентр существует еще с советских времен. О нем в городе шла дурная слава, мол, деньги за операции берут безумные, а люди все равно погибают. Решением депутатов областного совета старый онкоцентр ликвидировали в сентябре 2016 года, новый начал работу с января 2017 года. Директор заверяет, он собрал мощную команду, его врачи опытные, они экспериментируют и даже могут составить конкуренцию коллегам из Израиля, которые считаются лучшими в онкомедицине:

Денис Скорый, директор Харьковского обл. центра онкологии

На самом деле вся политика, которая строится внутри этого учреждения, она строится по пути прозрачности, чтобы пациентам и жителям Харькова и Украины, были понятны все наши шаги и действия, которые мы производим. Мы не хотим теневых схем, каких-то непонятных назначений и так далее.

По словам главного врача Дениса Скорого, в Харьков уже съезжаются пациенты из разных городов Украины. В медучреждении не отказывают никому - берутся даже за те случаи, когда говорят, что там медицина бессильна.