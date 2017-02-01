Харьковские оборонные предприятия получат больше 2 млрд грн по системе государственных гарантий

Танковый дрифт в исполнении Т-80 во дворе ремонтного завода - лишь проба сил перед испытаниями на полигоне. После капитального ремонта или реконструкции такую прокатку проходит каждая машина. Проверяют, как работают все механизмы, кроме артсистемы - ее можно проверять только на полигоне. Харьковский бронетанковый завод специализируется на ремонте и реконструкции двух видов тяжелой техники - Т-64 и Т-80. Сейчас в основном это техника, которая поступает из АТО. В месяц, рассказывает директор предприятия Александр Глушко, они могут выпускать до 20-ти машин. И объемов работ не становится меньше.

Александр Глушко, директор бронетанкового ремонтного завода:

На сегодняшний день у нас на заводе уже подписаны контракты как по держгарантиям, так и по плановому ремонту, который мы заключаем с Министерством обороны. На сегодняшний день у нас в пределах 60 машин. Мы готовы работать и мы работаем. Вы же видите, что мы готовую продукцию выпускаем даже в январе месяце, не дожидаясь финансирования.

Обычно, рассказывает Александр Глушко, у госпредприятий январь получается практически не рабочим. Из-за сложной системы финансирования работы не проводятся. Но в этом году завод уже начал выпуск техники. Все дело в новом источнике финансирования. С этого года бронетанковому заводу разрешили взять кредит. Система достаточно проста, поясняет член комитета по нацбезопасности и обороне нардеп Татьяна Черновол - завод получает дополнительные средства, а вот гарантии уже дает государство.

Татьяна Черновол, народный депутат:

Відсотки гасить держава. Напротязі кожного місяця державний бюджет буде гасити ці відсотки. Далі, коли техніка вже вироблена, міністерство оборони віддає за неї гроші. І тільки тоді завод, коли вже отримає гроші з міністерства оборони, тобто - заводу - Міністерству оборони - танк, Міністерство оборони за танк - гроші, і тоді завод бере ці гроші, гасить кредит.

Эта система достаточно удобна, уверена нардеп, предприятию фактически не нужно ждать квартал, чтоб начать работу. Необходимые для работы средства в размере 545-ти миллионов гривен бронетанковому заводу должны выделить в банке уже на днях. Кроме того есть возможность таким образом увеличить финансирование подобных предприятий. Сумма кредита значительно отличается от выделенных бюджетных денег - в этом году на бронетанковый пойдет 200 миллионов гривен. Кроме ремонтного завода в систему государственных гарантий попали и другие оборонные предприятия Харькова. Деньги, в основном, выделялись на тяжелую бронетехнику, отмечает Татьяна Черновол.

Татьяна Черновол, народний депутат:

Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова в цьому році зможе отримати з банків на виробництво і на модернізацію техніки 1 млрд 350 млн. Це буде виробництво БТР-4, то, про що давно анонсували, розповідали, що український БТР, зроблений з нуля, але реальне фінансування пішло ось лише з цього року, тому що у минулому році оборонні заводи у нас практично фінансування не мали.

58 миллионов и 25 с половиной получат завод спецмашин и автомобильный. Харьков, отмечает нардеп стал лидером по такому виду кредитования. Но, как и любая система, у нее все же есть свои минусы. Как и на предприятии так и в Укроборонпроме отмечают - кредитная система в разы увеличит стоимость выпускаемых машин. Но, с другой стороны у предприятий не будет надобности дожидаться бюджетных выплат и к украинским солдатам танки и бронетехника будет поступать бесперебойно.