Харьковские журналисты написали обращение к Авакову: требуют открытой информации по стрельбе на Алексеевке (ДОКУМЕНТ)

Более полусотни харьковских журналистов подписали открытое обращение, адресованное министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву, начальнику Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолию Дмитриеву, Генеральному прокурору Юрию Луценко и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Представители региональных и национальных СМИ требуют силовиков прокомментировать расследование вооруженного конфликта со стрельбой, который произошел 17 февраля на Алексеевке.

По мнению журналистов, отсутствие исчерпывающих комментариев о расследовании происшествия, которое вызвало резонанс в обществе, способствует снижению уровня доверия к правоохранительным органам, а также создает почву для распространения недостоверных фактов.

"Мы не первый раз сталкиваемся с отсутствием оперативных комментариев со стороны Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как правило, мы получаем уже записанные отделом коммуникации короткие интервью, которые часто не содержат полной информации. При таких обстоятельствах журналисты не имеют возможности поставить вопросы-уточнения компетентной личности. Признаем, что каждый случай зависит от различных обстоятельств. Впрочем, тенденцию к записям таких комментариев считаем угрожающей для свободы слова и просим руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области оказать содействие в получении исчерпывающей информации во время брифингов и пресс-конференций. Последняя большая пресс-конференция руководства ГУ ЧП в Харьковской области состоялась в 2014 году", - указано в обращении.

На данный момент, обращение подписали 57 представителей СМИ. Документ отправили на электронные адреса ведомств.