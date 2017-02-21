 

Харьковские журналисты написали обращение к Авакову: требуют открытой информации по стрельбе на Алексеевке (ДОКУМЕНТ)

21 февраля 2017 г. 20:56
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Более полусотни харьковских журналистов подписали открытое обращение, адресованное министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву, начальнику Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолию Дмитриеву, Генеральному прокурору Юрию Луценко и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Представители региональных и национальных СМИ требуют силовиков прокомментировать расследование вооруженного конфликта со стрельбой, который произошел 17 февраля на Алексеевке.

По мнению журналистов, отсутствие исчерпывающих комментариев о расследовании происшествия, которое вызвало резонанс в обществе, способствует снижению  уровня доверия к правоохранительным органам, а также создает почву для распространения недостоверных фактов.

"Мы не первый раз сталкиваемся с отсутствием оперативных комментариев со стороны Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как правило, мы получаем уже записанные отделом коммуникации короткие интервью, которые часто не содержат полной информации. При таких обстоятельствах журналисты не имеют возможности поставить вопросы-уточнения компетентной личности. Признаем, что каждый случай зависит от различных обстоятельств. Впрочем, тенденцию к записям таких комментариев считаем угрожающей для свободы слова и просим руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области оказать содействие в получении исчерпывающей информации во время брифингов и пресс-конференций. Последняя большая пресс-конференция руководства ГУ ЧП в Харьковской области состоялась в 2014 году", - указано в обращении.

На данный момент, обращение подписали 57 представителей СМИ. Документ отправили на электронные адреса ведомств.

 

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