Харьковский Облгосгеокадастр передал почти 4 тысячи гектар земли в собственность участников АТО

Облгосгеокадастр напомнил, что разработка землеустроительной документации определена сугубо договорными отношениями между разработчиком и заказчиком.

"При этом в качестве разработчика выступают государственные предприятия и сертифицированные частные субъекты хозяйствования, а Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области априори не может быть стороной таких гражданских отношений", - говорится на официальном сайте ведомства.

В ведомстве, кроме того, сообщили, что каждый гражданин Украины, приватизирующий земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации может ознакомиться с информационной карточкой административной услуги «выдача заключения государственной экспертизы землеустроительной документации (для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц)» на официальном сайте ГУ Госгеокадастра в Харьковсой области http://kharkivska.land.gov.ua и в Центре предоставления административных услуг города Харькова.

К слову, как раз сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман открывает в Харькове центры предоставления социальных услуг "Прозрачный офис" в Шевченковском и Киевском районах.

Облгосгеокадастр, акцентируя внимание на открытости работы управления, представил ряд социальных инициатив ведомства.

В частности, лишь с начала текущего года начальником Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Евгением Оберемком было проведено 16 приемов граждан и принято 209 человек, проблемные вопросы граждан "взяты им на личный контроль и позитивно решаются". Такой прием граждан осуществляется до последнего обратившегося (отдельные приемы насчитывают до 40 человек) по предварительной записи и без нее, в порядке очередности. Первоочередное внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан: женщины, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», инвалиды Великой Отечественной войны, воины-участники Антитеррористической операции и т.п.

Как отметили в управлении, особое внимание уделяется ветеранам АТО и членам семей погибших воинов. На данный момент Главным управлением уже выдано 6087 разрешений участникам АТО на разработку землеустроительной документации по отведению земельных участков общей площадью 7800,2129 га. При этом уже принят 3351 приказ о передаче в собственность 3352 земельных участков общей площадью 3957,3835 га, из которых 1345 земельных участков - для ведения садоводства и 2007 земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства (ОСГ). В частности, на территории Харьковской области создано 16 садовых товариществ для участников АТО и членов семей погибших воинов.

По словам юриста Облгосгеокадастра Константина Рыбалко, ведомством в полной мере реализуются положения Закона Украины «Про доступ к публичной информации». В частности, Порядок составления, представления и обработки запросов на публичную информацию, распорядителем которой является Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ее территориальные органы, открывает доступ к публичной информации Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области как для физических лиц, так и для юридических лиц.

К.Рыбалко подчёркнул, что данный порядок уделяет отдельное внимание физическим лицам с ограниченным возможностями. С начала года сотрудниками Главного управления рассмотрено 205 запросов на получение публичной информации.

"Таким образом, аппелируя конкретными нормами действующего законодательства и аналитикой результатов деятельности ведомства, нам хотелось бы расставить точки «і» в вопросе открытости ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и его руководителя", - резюмировал юрист.