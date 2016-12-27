Харьковскому телеведущему необходима помощь

Автор и ведущий популярных телепрограмм Игорь Жуков известен зрителям еще с 1993 года, когда вышла его первая программа «Видеоревю». Дальше были передачи « «Киноклуб», «Антология кино», «Кинодуэт», которые транслировались не только на всех местных телекомпаниях Харькова, но и на общенациональных телеканалах Украины. Сейчас на канале «А/ТВК» выходит его телепрограмма «Премьера с Игорем Жуковым».

23 ноября Игорь Жуков перенес тяжелую операцию по удалению опухоли. Несколько дней назад из реанимации его перевели в палату, где он уже начал вставать и пытаться ходить. Кроме лечения и реабилитации необходимо пройти дорогостоящую химиотерапию.

Всем, кому небезразлична жизнь известного харьковского телеведущего Игоря Жукова, просьба оказать финансовую помощь в лечении.

Реквизиты: номер карты Приватбанка 5168 7423 5371 0944 Жуков Игорь Леонидович

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на лечение Жукова И.Л.»