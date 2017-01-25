Харькову грозят веерные отключения. Из-за долгов коммунальщиков жители города и области могут остаться без света

В ближайшее время в Харькове могут начаться веерные отключения света. По словам энергетиков, долг двух коммунальных предприятий "Харьковводоканал" и "Харьковские тепловые сети" перевалил за 1 миллиард гривен, поэтому энергетики сами стали должниками перед государственным поставщиком электроэнергии. Из-за ухудшения расчетов харьковской компании перед ГП "Энергорынок", вскоре для области могут снизить лимиты. В таком случае придется ограничивать подачу электричества и предприятиям, и в жилых домах.

Александр Кабатов, нач. отд .принуд. взыскания платежей АК "Харьковоблэнерго":

Будут отключаться: промышленные предприятия попадут, может быть коммунальные заденутся, и естесственно, населения. Веерные отключения планируется вводить в часы утреннего и вечернего максимума - это с 9 до 11 утра и с 17 до 20 вечера.

Энергетики говорят, могли бы ограничить подачу электричества на некоторые объекты предприятий-должников - в административных зданиях, гаражах или других помещениях, от работы которых технологически не зависит подача тепла или воды харьковчанам. Однако, в частности "водоканал", который задолжал "облэнерго" почти 800 миллионов гривен, имеет на руках решение суда, где сказано - отлючать их запрещено. Поэтому, учитывая хронические неплатежи коммунальщиков, после снижения лимитов от госпоставщика, за их долги практически придется страдать всем харьковчанам, которые исправно расчитываются по квитанциям даже после повышения тарифов.

Лилия Федоренко, нач. инф. аналит. отдела АК "Харьковоблэнерго":

По итогам года расчет населения - более 96 процентов. Учитывая какая ситуация в стране и в Харьковской области, это очень хороший процент. То есть население платит, и конечно же, население, мы с вами станем заложниками той ситуации в которой оказалось "Харьковоблэнерго".

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

Первый момент - ситуация чрезвычайная, потому что фактически поставлено на кон энергоснабжение всего региона, не только Харькова, но и области. второе - мы все избиратели, харьковчане, мы выбираем городскую власть, которая назначает руководителей этих КП, стоит поднимать вопрос об эффективности менеджмента КП, в частности "Харьковводоканала" и "Харьковских тепловых сетей".

Вынужденные веерные отключения могут задеть не только Харьков, но и область, отмечают энергетики. По их словам, среди всех украинских регионов - на Харьковщине ситуация самая сложная, расчеты "водоканалов" и тепловиков лучше даже в Донецкой и Луганской областях. В "облэнерго" говорят, неоднократно обращались и к руководству КП-должников, и к представителям мэрии, а также выходили на пикеты. Однако расчеты этих предприятий не улучшаются, а долги коммунальщиков продолжают стремительно расти. В качестве варианта компания "Харьковоблэнерго" предлагает выделить должникам дополнительные средства из городского бюджета, чтобы не допустить коммунального коллапса в регионе. Тем временем, в городском совете настаивают, что проблема образовалась на уровне Киева, поэтому необходимо вмешательство государства, которое может направить деньги для харьковских КП, в частности те, которые покроют разницу в тарифах. А вот будут ли выделять дополнительные средства из бюджета городского, чтобы покрыть долги предприятий, в мэрии пока точно сказать не могут.