Хищница спасенная дальнобойщиком. Харьковские ветеринары выхаживают совенка, который врезался в грузовик

Эту красотку в Центре обращения с животными назвали миссис Босс или ласково Бося, потому что показывает характер и любит покрасоваться. Под опекой ветеринарных врачей дикая птица оказалась после того, как во время полета врезалась в грузовик. Её подобрал водитель, который и принес её в КП, даже прихватил с собой еду, чтобы хищница могла подкрепиться.

Сергей Пискурёв, вет. врач КП "Центр обращения с животными":

Она зацепилась за решетку радиатора. Он остановился, снял эту птицу, посадил в салон. Понял, что она взлететь не может, не может наступить на левую лапу. Он приехал к нам в центр, по дороге купил ей небольшой кусок говяжьего мяса.

Сова еще совсем молодая, ей не больше года, говорит ветеринар Сергей Пискурёв, после встречи с автомобилем у неё ушиб крыла и повреждена лапа. Сейчас ночная обитательница леса проходит курс лечения - ежедневно ей делают компрессы и обрабатывают раны.

Сергей Пискурёв, вет. врач КП "Центр обращения с животными":

Первое время делали компрессы, мази накладывали, на данный момент уже есть первые полеты, у нас уже открываются крылья, но полеты на небольшое расстояние.

В центре пернатая хищница пробудет еще минимум две-три недели, говорят специалисты. Сейчас птица питается цыплятами, после в её рацион добавят мышей. Как только она сможет уверенно летать и охотиться на грызунов, отмечают в Центре, сову можно будет отпускать в естесственную среду обитания.