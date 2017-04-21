"Хвостатые копы": у харьковских патрульных появились четверолапые помощники

Полиция стой! Пускаю собаку! Держи! Фас!

Бельгийская овчарка малинуа по кличке Айдая старательно отрабатывает задание по задержанию преступников. Вместе со своей хозяйкой они готовятся к патрулированию Харькова, и уже вместе будут охранять покой горожан. Овчарка старательно выполняет команды и за каждую правильно выполненную задачу будущий хвостатый полицейский получает поощрение - любимый мячик.

Хватай мячик! Ай браво!

Хозяйка Айдаи - инспектор патрульной полиции Анна Усенко, к такому эксперименту готовилась давно. У нее уже есть хвостатая напарница, которая занималась в кинологической группе. Четверолапых учили искать людей, а теперь тренируют распознавать наркотики.

Анна Усенко, инспектор патрульной полиции

Я считаю, что они у меня смогут нести службу, я им доверяю полностью. Они с удовольствием сами бегут, сами приносят ошейники мне. Иочень, конечно, расстраиваться, если я ухожу на службу без них.

Анна говорит, с собакой нести службу будет намного эффективнее. За своих питомцев она не волнуется, уверяет - овчарки абсолютно социализированы и очень надежные.

Анна Усенко, инспектор патрульной полиции

Ей лишь бы в центре внимания находиться, лишь бы только на нее смотрели. Не зря эта кличка Айдая. Она дикая выпендрежница, она будет все, что угодно делать, лишь бы на нее смотрели, да?

Помимо полицейских, которые решили работать со своими питомцами, здесь и те, кому собаку подобрали среди воспитанников кинологического центра. Кинологи говорят, пока больше учат правоохранителей работать с собаками. А животных в центре не только учат, но и обследуют, ведь четверолапый коп тоже всегда должен быть в форме.

Дмитрий Матиенко, ст. инспектор-кинолог

Они должны, в первую очередь, слушаться, охранять своего инструктора, то есть защита. Кто-то будет работать по направлению следовой работы. То есть поиск человека по следу. Некоторые будут работать по поиску наркотиков.

Такую практику работы патрульных с собаками применяют впервые в Украине - раньше полицейские заступали на дежурство только с профессиональными кинологами. Пока работать с хвостатыми помощниками учатся 11 копов. Как только они пройдут аттестацию - выйдут на улицы города.

