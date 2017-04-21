И снова 2 года? Дело по теракту возле Дворца спорта будут слушать сначала

Перед заседанием подсудимые активно консультируются со своими адвокатами. Сегодня судьи должны определиться будут ли слушать дело с самого начала. К моменту, когда одна из судей ушла в декрет, дело уже находилось на завершающей стадии. Рассмотрели все доказательства, заслушали всех свидетелей. Теперь, для того, чтоб довести его до конца, необходимо согласие всех сторон. На прошлом заседании два из троих подсудимых сомневались, стоит ли начинать все сначала. На нынешнем заседании Башлыков с Тетюцким просят о переносе. Выделенного времени для определения со своей позицией им оказалось недостаточно. А вот Дворников своего решения не меняет.

Владимир Дворников, подсудимый:

На данном этапе мне рассмотрение ряда материалов не устраивает, как рассматривали в суде - формальным образом. Перелистали, прокурор говорит это - материалы, которые доказывают вину. Когда настаиваю на рассмотрении, смотрим, а эти материалы доказывают совершенно обратное, невиновность обвиняемых.

Поколебать его решимость рассматривать дело с самого начала не могут и разъяснения председательствующей судьи. Ольга Горпинич уверяет - новый судья ознакомлен со всеми материалами в полном объеме и может принимать решения.

Чи можлива зміна вашої позиції? - Я не вижу тех обстоятельств, которые могут изменить мою позицию.

Решение судейская коллегия принимает, не покидая зала суда, после короткого совещания.

Ольга Горпинич, председательствующая судья:

Починати розгляд по кримінальному провадженню відносно Дворнікова, Башликова, Тетюцького спочатку. Ми починати будемо з оголошення обвинувального акту, цивільних позовів, роз’яснення прав.

Такой результат был ожидаем, говорит отец Дани Дидыка, самого молодого из тех, кто погиб от взрыва мины. И готовится к длительному повторному рассмотрению.

Андрей Дидык, отец Дани Дидыка:

Любая возможность, которая затягивает дело, которая позволяет обвиняемым находиться в СИЗО, она будет использована. К сожалению обстоятельства пока, скажем, на стороне обвиняемых, они ими пользуются.

Нынешнее решение означает, что заново будут рассмотрены все 16 томов досудебного расследования. У предыдущей коллегии это заняло около двух лет. Правда, повторное слушание, уверен адвокат одного из подсудимых Александр Шадрин, не будет столь длительным.

Александр Шадрин, защитник обвиняемого:

С некоторыми материалами дела обвиняемые уже ознакомлены, поэтому они не будут, я думаю, настаивать на очень подробном рассмотрении там отдельных доказательств, поскольку они изучили уже в этот раз, поэтому в целом, я думаю, будет повторное рассмотрение некоторых материалов произойдет быстрее.

Жесткая позиция одного из подсудимых удивляет гособвинителя. Владимир Лымарь уверен - слушание сначала лишь затягивает принятие окончательного решения по делу.

Владимр Лымарь, представитель гособвинения:

Часто звучало со стороны защиты и со стороны обвиняемых о том, что они долго сидят, они долго принимают участие в рассмотрении данного уголовного производства и это нарушает их права. Но, как мы видим, раз было нарушение по их мнению прав о долгом рассмотрении, прав при долгом рассмотрении данного уголовного дела предыдущим составом коллегии, то здесь же они сами хотят еще дольше рассматривать.

Начало повторного слушания назначено на 26 апреля. Это время дано защите для обращения в Апелляционный суд. После отказа Тетюцкому в ходатайстве о проведении суда присяжных, адвокаты хотят сменить подсудность.