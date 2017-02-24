 

IBM адаптирует суперкомпьютер для диагностики болезней сердца

24 февраля 2017 г. 17:06
Источник: Новое Время

Компания IBM объявила, что ее суперкомпьютер Watson будет использоваться для диагностики болезней сердца.

Это стало возможным благодаря анализу множества медицинских данных и изображений, отмечает UberGizmo.

В частности, облачный сервис Watson Analytics позволил оперативно проанализировать и визуализировать серии кардиограмм, предоставленные компанией CardioQVARK. Тогда в автоматическом режиме удалось выявить большое количество зависимостей.

"Если у вас есть ультразвуковое изображение сердца, качество ухода может пострадать от того, насколько хорошо изображение, а также от различий в том, как разные врачи могут интерпретировать эти изображения. Используя Watson, мы смотрим в сторону стандартизации и повышения точности диагностических интерпретаций", - заявил кардиолог Хайме Мурильо.

IBM также намерена использовать суперкомпьютер для исследований в области рака молочной железы, болезней легких и головного мозга, а также заболеваний глаз.

Отметим, ранее IBM объявила о том, что будет использовать суперкомпьютер Watson для создания когнитивной вычислительной службы по борьбе с кибератаками, которая будет находить неполадки в компьютерных системах.

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