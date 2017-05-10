"Идет война добра со злом": Известный российский писатель попал в список "Миротворца"

10 мая 2017 г. 10:46
Источник: РБК-Украина
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Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, наиболее известный как автор романа "Ночной дозор", попал в базу данных сайта "Миротворец".  Отмечается, что Лукьяненко внесли в "черный список" в связи с незаконным пересечением государственной границы Украины после его визита в аннексированный РФ Крым.

"Украинофоб. Провокатор, пропагандист так называемой "Новороссии".  Публичное оправдание аннексии Крыма Россией. Посещение оккупированной территории АР Крым в начале мая 2017 с нарушением украинского законодательства", - говорится в сообщении.
Добавим, что в одном из интервью Лукьяненко заявил, что "неверно вообще говорить, что Россия присоединила Крым".

"Крым решил присоединиться к России, то есть это был выбор людей, живущих там. И выбор этот сделан был подавляющим большинством крымчан", - сказал писатель.

К слову, в 2004 году режиссер Тимур Бекмамбетов экранизировал "Ночной дозор". Фильм рассказывает о тайной борьбе светлых и темных мистических сил. Саундтрек к фильму написала группа "Уматурман". В песне есть строчки: "И треснул мир напополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война добра со злом". 

Ранее в "черный список" "Миротворца" попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Дмитрий Харатьян, Стас Костюшкин, Лариса Долина и другие.

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