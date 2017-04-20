Электроснабжение на Харьковщине плануруют восстановить до конца дня, - ХОГА

Электроснабжение в обесточенных населенных пунктах области планируют полностью восстановить до конца дня.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко 20 апреля во время всеукраинского селекторного совещания, посвященного ликвидации последствий стихии.

Совещание прошло под руководством Вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

По информации Евгения Шахненко, озвученной в ходе заседания, в результате непогоды в Харьковской области полностью были обесточены около 100 населенных пунктов и 70 - частично. Обрывы на линиях электропередачи продолжались вплоть до 14 часов 19 апреля.

«Областным штабом по ликвидации последствий стихии была организована работа бригад «Харьковоблэнерго». Мы усилили бригады техникой, горючим. Помощь также оказали подразделения ГСЧС, дорожные службы, - рассказал заместитель председателя ХОГА. - В результате, по состоянию на 10:00 20 апреля, полностью обесточенными остаются 42 населенных пункта, 34 - частично».

Сильнее других районов области пострадали Змиевской и Зачепиловский, где произошли обвалы мачт высоковольтных линий электропередачи.