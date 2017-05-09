ИГ опубликовало видео, в котором заявляет об убийстве российского военного в Сирии

Мониторинговый портал SITE Intel Group сообщает, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) распространила видео, на котором обезглавливает мужчину, якобы являющегося российским офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ) Евгением Петренко. По данным Reuters, видеоролик на русском языке длится 12 минут. Агентство подчеркивает, что личность мужчины, как и подлинность записи, не подтверждены. Также не установлено, когда убийство было совершено. Министерство обороны и российские спецслужбы пока никак не прокомментировали ситуацию.

В сентябре прошлого года ИГ обнародовало видео, где мужчина, называющий себя офицером ФСБ, сообщает, что его взяли в плен. Мужчина представился как Евгений Петренко — внештатный сотрудник 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана. По его словам, он был задержан боевиками его при выполнении очередного задания, детали которого не известны. В своем обращении мужчина попросил президента России Владимира Путина, российский народ и ФСБ «сделать все возможное» для его освобождения.