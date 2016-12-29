Игры на грани выживания. Почему подростки готовы рисковать жизнью и здоровьем ради лайков в интернете

В одном из харьковских интернет - сообществ появился ролик, главный герой которого так называемый "зацепер", человек, который на ходу цепляется на трамваи, поезда и даже на поезд в метро. При этом, он как-то остается незаметным для работников подземки и правоохранителей. Этот ролик сразу же набирает огромное количество просмотров и вызывает оживленное обсуждение пользователей. Одни восторгаются экстремалом, другие - напротив, осуждают и критикуют. Автор этого видео - 20ти летний Дмитрий Стрекалов. Сам парень считает себя больше руфером нежели зацепером. А мотивы своих поступков объясняет непередаваемыми ощущениями и банальным желанием похвастаться.

Дмитрий Стрекалов

Мне нравится смотреть на реакцию пассажиров, которые видят что я так катаюсь. потом мне нравятся вот эмоции. Допустим, если вылез на крышу - это одни эмоции, проезд сзади какого-то транспорта это тоже ну разные эмоции. Мне нравится немножко хвастаться то есть не то что вот я так смог , а вот то что я так драйвово могу провести свое время

Его лучший друг Андрей, а по совместительству и автор канала на Ютубе, куда ребята выкладывают свои видео тоже экстремал. Говорит ролики "на грани жизни и смерти", с определенной долей опасности, быстро набирают популярность, ведь зритель чувствует неподдельные эмоции.

Андрей Гупса

Есть резонанс. то есть людям нравится смотреть на то как другие люди забираются на разные высотки, делают зацепы - то есть экстремалят. а у меня есть камера есть свой канал и я могу делать интересные ролики про это, а ты сам этот экстрим поддерживаешь? Ты понимаешь, что это опасно? конечно понимаю что это опасно.

Риск покалечиться любителей покататься на вагонах не особо пугает. Говорят, за 3 года успели отточить свои навыки и в худшем случае придется убегать от охранников или копов. Правда, пробовать повторять за ними категорически не рекомендуют

Дмитрий Стрекалов

По сути, это право абсолютно каждого. То есть любой это может сделать. Но я все таки хочу чтобы все отдавали себе отчет о том, что это опасно и то, то вышло у меня. это не значит что может так хорошо выйти у них.

А вот по мнению правоохранителей подобные "выходки" можно расценивать, как нарушение общественного порядка или правил дорожного движения и квалифицировать как хулиганство. Не редкость и случаи когда похожие затеи оборачивались летальным исходом. На опасные приключения и подобный экстрим молодежь толкает ряд факторов: отсутствие нормального хобби и нереализованная энергия, скучная жизнь и дефицит внимания, попытки доказать себе и обществу, что я чего стою - резюмирует психолог Татьяна Балан. Чтобы оградить от подобных идей специалист рекомендует родителям чаще говорить с детьми

Татьяна Балан, психолог

Пункт номер один это конечно формировать у ребенка культуру самоценности, самоуважения и вообще уважения к жизни. Потому что в подростковом возрасте или в детском возрасте тема смерти это же экзистенциональная - экзистенциональный страх это биологический страх и это всегда веет, посмотрите социальные сети, в которых они состоят, посмотрите картинки, плюс у нас вообще не простая среда, в который мы находимся, поэтому очень важно прививать культуру самоценности и вообще ценности жизни.

А если ваш ребенок всерьез загорелся экстремальными пристрастиями, возможно, стоит к нему прислушаться и найти безопасный вариант воплощения подростковой задумки

Татьяна Балан, психолог

Если ребенок выбирает экстремальный вид спорта важно формировать культуру созидающую, а не разрушающую жизнь ребенка и окружающего тем самы заботясь. Про тот же прыжок с парашютом можно выбрать профессионала, который будет страховать.

Ещё один эффективный способ компенсировать недостаток впечатления и тягу к экстриму у детей и подростков - подобрать спортивную секцию, которая была бы им по душе.