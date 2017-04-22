Илон Маск рассказал о планах соединить мозг с компьютером для "телепатии"

22 апреля 2017 г. 15:48
Источник: УНИАН
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил, что работает над развитием нейроинтерфейсов, которые позволят соединить компьютер с человеческим мозгом.

Технология «Нейронное кружево» должна обеспечить некий симбиоз человеческого мозга и машин и впоследствии облегчить использование искусственного интеллекта для повышения мозговой активности, сообщает TechCrunch. Разработками занимается компания Neuralink. В первую очередь компания собирается помочь людям с серьезными травами мозга, с инсультами или онкологией. Neuralink планирует вживлять людям электроды, которые помогут в борьбе с болезнью.

Такой продукт собираются выпустить уже через четыре года, сообщается в блоге Wait But Why.

Ранее Маск уже сообщал, что до момента создания действующего импланта для человеческого мозга пройдет не более пяти лет. Маск убежден, что фундаментальная разница между компьютерами и людьми заключается в том, с какой скоростью они могут общаться. Люди способны воспринимать огромное количество информации зрительно и на слух, но не могут моментально делиться своими мыслями друг с другом. Далее Neuralink хочет заняться созданием нейроинтефейсов, которые повысят производительность мозга и позволят людям общаться телепатически.

Маск объяснил, что сейчас мозг сжимает информацию до низкой скорости передачи данных вроде речи или письма, но в будущем сможет передавать ее прямо в мозг другому человеку.

На создание такой технологии, по расчетам Маска, нужно 8-9 лет. Процесс зависит от сроков одобрения проекта властями и от результатов использования нейроинтерфейсов людьми с ограниченными возможностями.

Компания Neuralink, как выяснили журналисты The Wall Street Journal, была создана в Калифорнии еще летом 2016 года. В ее уставе записано, что она намерена заниматься “медицинскими исследованиями”.

 

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