 

Имя представителя Украины на "Евровидении-2017" определится в финале национального отбора 25 февраля

21 января 2017 г. 18:16
Источник: Интерфакс - Украина
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Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора "Евровидение-2017" провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоятся три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей.

Как сообщается на странице "Евровидения-2017", 4 февраля свои композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян. 11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA. На 18 февраля запланировано участие полуфиналистов – группы Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасии Прудиус, Виталия Козловского, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

Имя артиста, который в мае представит Украину на "Евровидении-2017", определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Члены жюри национального отбора – Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий – Сергей Притула.

Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

 

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