Индивидуальное повышение. В мэрии планируют поднять квартплату

Новость о повышении оплаты услуг «Жилкомсервиса» жителей дома номер 10 по улице Леся Сердюка совершенно не радует. В соответствие с новыми расчетами они вскоре могут платить уже 3 гривны 41 копейку за квадратный метр. Правда, за что именно они платят, люди лишь пожимают плечами. Уверяют, от коммунальщиков помощи практически никакой.

Валерий Викторович:

Все в доме, в конце концов, все, что мы делаем, мы делаем все своими силами. ЖЭК для нас, в принципе, здесь ничего не делает. Единственное, что ну уборка территории и вывоз мусора, ну обслуживание там лифта. Уборщица тут, естественно, что-то помогает делает свою работу, а все, что касается ремонта, мы делаем все за свой счет.

Вера Матвеевна:

Мы сами покупаем и лампочки и плотимо, як найдеш человека, ну у нас немае кому, як сам не позамитаешь у подъезде, то ни кто не делает. З третього лифт не работает, надо спускаться. Поднять - подымает, а опустить не опускает. Ну, кто должен делать?

В соседнем доме номер 4 по улице Сердюка, который ничем не отличается по планировке от 10-го ситуация не лучше. Жильцы жалуются на неубранный снег и необустроенность подъездов, подвалов и чердачных помещений. Правда, за тот же объем не предоставляемых услуг, люди должны платить на 50 копеек больше. Как так выходит, что этот дом оказался самым дорогим в Харькове в обслуживании, люди не понимают.

Василий Пенцов, пенсионер:

У жены на работе люди работают, которые живут в таких домах. такая же квадратура, такие же дома, но живут в другом районе, ну и на порядок они меньше платят, чем мы.

О том, что «Жилкомсервис» планирует повысить тарифы на свои услуги, пресс-служба горсовета сообщила на официальном сайте мэрии. Коммунальщики жалуются на повышение минимальной заработной платы и тарифов на электроэнергию. И утверждают - прежние цены на их услуги были установлены 5 лет назад и уже не соответствуют нынешним реалиям. Здесь же приведена и таблица с новыми расценками. Правда, понять, чем руководствуются коммунальщики, высчитывая эти цифры, сложно. Калькуляция остается закрытой. Гражданам предоставляют лишь перечень услуг, которые входят в итоговую сумму. Самый низкий тариф от 40-ка - 50 копеек за квадратный метр касается домов одноэтажной застройки и барачного типа, в которых проживают единицы. Всех же остальных харьковчан ждет повышение квартплаты больше чем в половину. Для вступления их в силу осталось сказать свое «да» лишь Исполкому.