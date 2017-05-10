Индия запустила уникальный спутник

10 мая 2017 г. 9:15
Источник: Корреспондент
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Индия успешно запустила новый телекоммуникационный спутник из космического центра Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, от запуска выиграет вся Южная Азия.

Аналитики поспешили окрестить проект "космической дипломатией" Моди: от работы сателлита на орбите выиграют Мальдивы, Шри-Ланка, Непал, Бутан и Бангладеш, но Пакистан - традиционный соперник Индии - отказался от участия.

Индийский премьер лично похвалил ответственных за запуск специалистов, отметив, что очень гордится ими.
Индийская организация космических исследований (ISRO) строила спутник три года, чтобы отправить его в космос на доработанной ракете GSLV.

Каждая из стран, участвовавших в запуске Южноазиатского сателлита, получит доступ к транспондерам на космическом объекте, но для обработки информации на Земле у каждого из государств должна быть своя инфраструктура.

"Подарок для всей Азии", как назвал аппарат Моди, также сможет передавать странам-участницам запуска ценную информацию о природных катастрофах.

Спутник со всей сопутствующей инфраструктурой обошелся шести государствам в 1,5 млрд долларов.
Помимо отслеживания циклонов, наводнений и цунами, сателлит будет предоставлять привычные телекоммуникационные услуги и помогать синоптикам составлять более точные прогнозы.

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