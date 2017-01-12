 

Индия заставила Amazon прекратить продажу половых ковриков с национальным флагом страны

12 января 2017 г. 14:11
Источник: 112.UA
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Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж раскритиковала электронную площадку Amazon за продажу в Канаде ковриков под двери с индийским флагом, после чего этот товар исчез из интернет-магазина, сообщает АР.

Сварадж написала в Twitter, что Amazon должна принести извинения и убрать из своего каталога эти "оскорбительные товары". В противном случае она пригрозила аннулировать индийские визы для сотрудников Amazon.

Коврики, которые продавались на сайте Amazon третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду.

"Товар больше не доступен для продажи на сайте", - подтвердила представитель Amazon.

Интернет-магазин торгует ковриками с изображениями флагов разных стран, при этом в Индии осквернение государственного флага наказывается штрафом и тюремным заключением.

Отметим, что в июне Amazon уже сталкивалась с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.

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