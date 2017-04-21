Иномарки для ректора и полмиллиона долга: что декларируют харьковские чиновники

Председатель фракции «Солидарность» в Харьковском горсовете Александр Давтян задекларировал возвращения ему долгов на сумму почти полмиллиона гривен.

Такие данные обнародовали активисты Харьковского антикоррупционного центра в рамках проекта IWPR при поддержке МИД Нидерландов.

По их информации, об этом говорится в сообщениях о существенных изменениях, которые опубликованы на Едином государственном реестре деклараций.

Так, 11 апреля Давтян сообщил, что получил от ООО «Охранное агентство« Булат »400 тыс. грн. в качестве возврата долга, а 19 апреля сообщил еще о возвращении ему 94 357 грн.

Интересно, что ООО «Охранное агентство« Булат »является сам депутат Александр Давтян, а также Инесса Давтян и фирма« Давтян и компания ».

В то время, в 2016 году жена заведующего реанимационным отделением Красноградской центральной районной больницы Игоря Гонтаря приобрела новенький автомобиль Nissan Sentra.

Об этом говорится в декларации врача по 2016, которая была опубликована на Едином государственном реестра деклараций.

Стоимость этого автомобиля, которым пользуется лично врач, но записан он на его жену, составляет 469,3 тыс. грн. При этом доход врача за год составил только 136,69 тыс. грн. Его жена доходы не показывает.

Только указала, что продала некоторое движимое имущество за 5 тыс. грн.

Интересно, что ранее Гюнтер был руководителем отдела здравоохранения отдела образования Красноградской РГА. Кроме того, Гюнтер среди основателей БО «Красноградская больничная касса», которую он забыл указать в своей декларации. Именно эта организации собирает благотворительные взносы с пациентов.

Не менее удачным приобретением автомобилей отличился и благотворительный «Инжэк», который закупает иномарки для бесплатного пользования руководителей университета.

Так, Владимир Степанович Пономаренко ректор Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца любит проводить свое время за рулем. И хотя собственного автомобиля у Понемарнко нет, он безвозмездно пользуется с марта 2014 Volkswagen Passat B6 2007 года выпуска. Об этом сообщается в его декларации за 2016 год. А принадлежит эта машина Харьковскому благотворительному фонду "Инжэк". 68-летний ректор «Инжэк» пользуется безвозмездно автомобилем благотворительного фонда «Инжэк». Такую машину сейчас можно приобрести за 10-11 тысяч долларов. Но, это не все.

Харьковский благотворительный фонд "Инжэк" в июня 2016 года приобрел Toyota Prado 2008 года выпуска (с объемом двигателя 4 литра). Сейчас такую машину можно приобрести за 25-30 тысяч долларов.

Учредителями Харьковского благотворительного фонда "Инжэк" является Валерий Коваль, Сергей Таубе (руководитель), Евгений Кузькин и Геннадий Курочкин. Фонд зарегистрирован по месту жительства Сергея Таубе. Евгений Кузькин является украинским ученым, в прошлом был заместителем министра финансов Украины. С января 2007 года является доцентом кафедры финансов Харьковского национального экономического университета.

Владимир Пономаренко является владельцем жилого дома площадью 468,5 кв.м. в Харькове по улице Гребенюкивськой. В 2016 году Пономаренко приобрел квартиру в Харькове площадью 62,2 кв.м. за 617,2 тыс.

В 2016 году Владимир Пономаренко заработал 345,6 тыс. Владимир Пономаренко является Почетным гражданином города Харькова и получил в 2016 году стипендию размером 86,3 тыс. Также Пономаренко получает пенсию (63,2 тыс.) И проценты (44,4 тыс.грн.). В 2016 году Пономаренко получил 420 тыс. в кредит. Также Пономаренко в 2016 летал для участия в совещаниях в Бухарест и Париж.

Пономаренко имеет на банковских счетах 252 тыс.грн., А наличными - 5 тыс.долл., 4 тыс.евро и 50 тыс.грн.