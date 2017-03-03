 

Иностранцы будут оформлять визы в Украину по упрощенным правилам

03 марта 2017 г. 16:44
Источник: Укринформ
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Иностранные граждане с апреля будут иметь возможность оформить визы для въезда в Украину по упрощенным правилам, принятым Кабинетом министров 1 марта.

Об этом на заседании тематического пресс-клуба в пятницу заявил журналистам начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"1 марта правительство приняло постановление "Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию", вчера оно было подписано и вступит в силу через 30 дней со дня подписания", - сказал Кирилич.

Он рассказал, что поток иностранцев, которые желают посетить Украину, невзирая на нынешнюю сложную ситуацию в стране, "абсолютно увеличивается", поэтому мотивами принятия новых Правил въезда было приведение в соответствие с мировыми стандартами самого механизма оформления виз для въезда в государство и создание все более благоприятных условий для посещения Украины.

Кирилич объяснил, что согласно новым Правилам сроки оформления виз в срочном порядке уменьшены до 5-ти рабочих дней, в обычном - до 10-ти, а срок действия долгосрочной визы для въезда в Украину увеличен до 90 дней. Отменено оформление приглашений для въезда в Украину в Государственной миграционной службе - зато предусматривается оформление нотариально удостоверенного приглашения физического или юридического лица. Кроме того, расширен перечень государств, граждане которых могут оформлять визы в пунктах пропуска через государственную границу Украины и установлена единая тарифная ставка за это в размере 150 не облагаемых налогом минимумов. 

Установлена также единая тарифная ставка в размере 65 долларов США для оформления всех видов виз.

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