Исламу предрекли статус самой популярной религии

До конца 21 века самой популярной религией станет ислам. Об этом говорится в прогнозе американского исследовательского центра Pew Research Center.

По последним данным, 23 процента населения исповедуют ислам, 31 процент - христианство. Если нынешние демографические тенденции сохранятся, то количество мусульман превысит число христиан до конца этого столетия.

Основной причиной распространения ислама называют высокую рождаемость среди мусульман. Сейчас большинство мусульман - 62 процента - проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом страной с самым большим мусульманским населением в мире с более чем 300 миллионами представителей религии к 2050 году будет Индия, а в Европе не менее 10 процентов всех жителей будут исповедовать ислам, резюмируют в исследовательском центре.

Стоит отметить, что в конце прошлого года американское издание International Business Times опубликовало социологическое исследование, авторы которого доказывают, что граждане некоторых государств сильно преувеличивают, рассуждая о числе последователей ислама в их странах.

Так, например, жители Франции говорили о том, что доля проживающих на территории Пятой республики мусульман составляет 31 процент, когда на самом деле - 7,5 процента.