Истории неизвестных героев: в Харькове презентовали фотопроект "Якби не було війни"

122 истории украинских военных и их семей. Сегодня в Харькове состоялась презентация фотопроекта "Якби не було війни".

Проект реализовали волонтеры военного госпиталя в Киеве, позаимствовав идею в США.

В течение года они фотографировали бойцов и их семьи, записывали истории, а затем публиковали фото на странице Фейсбук. Позже возникла идея организовать фотовыставку и повезти ее во все уголки Украины. В проекте взяли участие бойцы со всех регионов Украины.

Всего на выставке представлены 146 фотографий и 122 истории участников войны в Донбассе. Выставка разделена на 8 тематических блоков.

На открытие выставки пришли и герои фотопроекта вместе с семьями.

Также волонтеры выпустили книгу с фотографиями и историями участников проекта. Средства, вырученные от продажи книги, волонтеры тратят на помощь украинским военным и семьям погибших на Донбассе бойцов.

Посмотреть экспозицию можно до 23 февраля в галерее Бузок.

