 

Историки поставили оценку Обаме в рейтинге президентов США

18 февраля 2017 г. 12:54
Источник: Новое Время
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В США опубликовали рейтинг президентов страны, составленный историками и рядом других специалистов. Рейтинг был опубликован телеканалом C-SPAN.

Лидером среди президентов США оказался Авраам Линкольн. Второе и третье место заняли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт соответственно.

Экс-президент США Барак Обама оказался на 12-й строчке. Как отмечают составители рейтинга, самой сильной стороной его политики было регулирование экономики. В то же время в международных отношениях Обама получил очень низкую оценку.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором 44-й президент США Барак Обама катается на кайтсерфе вместе с владельцем корпорации Virgin Group Ричардом Бренсоном.

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