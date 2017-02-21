История харьковских живодеров: дело 17-летней хозяйки бультерьера передали в суд

Скандальное видео убийства котенка домашним бультеръером появилось в сети в конце октября прошлого года. Ролик опубликовала 17-летняя хозяйка бойцовской собаки - студентка медколледжа Маргарита Фурман. В комментариях под видео девушка написала: "Почувствуй боль бывшего блохастика".

Эта публикация буквально всколыхнула интернет-сообщество. А зарегистрированная на сайте горсовета петиция с требованием наказать подростков, натравивших собаку на беззащитное животное, за неделю набрала необходимые 5 тысяч голосов. Правоохранители открыли уголовное производство. Правда сама Маргарита свою вину отрицала.

Андрей Пономаренко, начальник Немышлянского отдела Харьковской прокуратуры № 3

В ході допиту, який проводився процесуальним керівником, остання повідомила, що нібито її сторінка в соціальній мережі в Вконтакте була зламана і вказаний відеозапис завантажений до мережі Інтернет невстановленими особами.

Версию девушки следователи опровергли, сама Маргарита сотрудничать со следствием отказалась. Экспертиза же установила, что видео содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости. На данный момент досудебное следствие завершено и дело передано в суд.

Андрей Пономаренко, начальник Немышлянского отдела Харьковской прокуратуры № 3

В подальшому справа була скерована до Фрунзенського районного суду мыста Харкова для розгляду по суті

Отец Маргариты Фурман вину дочери отрицает. В телефонном разговоре с корреспондентом АТН он заявил, что не согласен ходом расследования и обещает обжаловать результаты следствия. Следствие же в отношении друга Маргариты, Никиты Жихарева, который также натравливал собаку, продолжается. Ему инкриминируют жестокое обращение с животными. Если вина парня будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.