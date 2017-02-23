Италия выделила миллион евро жителям Донбасса

Правительство Италии выделило миллион евро Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ для оказания помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия на брифинге в четверг, 23 февраля.

"В этом году Италия поможет Украине. Итальянским правительством и итальянским агентством сотрудничества выделен 1 млн евро, который пойдет на помощь людям, пострадавшим на востоке Украины. Из этого миллиона 700 тысяч евро будет предоставлено на пользу Всемирной продовольственной программы ООН", – сообщил Чечилия.

По его словам, 300 тысяч евро будут направлены ЮНИСЕФ для реализации проекта разминирования и обучающей программы детей дошкольного и школьного возраста.