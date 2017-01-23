 

Из аэропорта Харькова запустят ежедневный международный рейс

23 января 2017 г. 9:30
Источник: Новое Время
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С 4 июня 2017 года польская авиакомпания LOT увеличит частоту регулярных перелетов из Харькова в Варшаву до семи раз в неделю.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Харьков.

С 5 марта LOT будет отправлять самолеты в Варшаву из Харькова по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 31 марта по 3 июня включительно рейс будет осуществляться во все дни, кроме субботы.

С 4 июня расписание рейсов Харьков-Варшава и Варшава-Харьков будет ежедневным с отправлением из Харькова в 14:40 по вторникам, четвергам и воскресеньям, и в 18:00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В обратный рейс из Варшавы в Харькова самолеты будут вылетать в 11:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, и в 14:20 по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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