 

Из Авдеевки эвакуировали 266 человек, из них 124 ребенка - ГСЧС

05 февраля 2017 г. 12:12
Источник: Новое Время
18 просмотров

С Авдеевки эвакуированы 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, также были сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей) на эвакуацию.

В настоящее время в мобильных пунктов обогрева, с начала их функционирования, обратились 10182 человека (в сутки 929 человек), питание осуществляется тремя полевыми кухнями.

В свою очередь, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в своем Facebook отметил, что особого ажиотажа на выезд из города не наблюдается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.