Из Авдеевки эвакуировали 266 человек, из них 124 ребенка - ГСЧС

С Авдеевки эвакуированы 266 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, также были сформированы списки из 33 человек (из них 16 детей) на эвакуацию.

В настоящее время в мобильных пунктов обогрева, с начала их функционирования, обратились 10182 человека (в сутки 929 человек), питание осуществляется тремя полевыми кухнями.

В свою очередь, глава Донецкой ВГА Павел Жебривский в своем Facebook отметил, что особого ажиотажа на выезд из города не наблюдается.