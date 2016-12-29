Изменились правила регистрации места проживания призывников и военнообязанных

Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщил Олег Дробот, теперь регистрация (снятие с регистрации) места проживания призывников и военнообязанных может осуществляться только при наличии в их военно-учетных документах сведений из районного (городского) военного комиссариата о снятии с военного учета или пребывании на военном учете по новому месту проживания.

«Как и раньше, для регистрации или снятия с регистрации места жительства лицам призывного возраста и военнообязанным необходимо предоставлять документ, подтверждающий пребывание на военном учете – военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к военному участку (так называемое «приписное свидетельство»). Но в новом Порядке появился принцип территориальности. Орган регистрации теперь обязан проверять наличие в этих документах отметки из военного комиссариата того района, где заявитель хочет зарегистрироваться», - объяснил директор Департамента регистрации.

Кроме того, новый Порядок регламентирует систему взаимодействия между органом регистрации места проживания и местными военными комиссариатами. «Мы провели совместное совещание с руководством Областного военного комиссариата, представителями Государственной миграционной службы и центров предоставления административных услуг, где обсудили все нюансы нашей совместной работы и общего документоооборота. Постановление Кабмина обязывает нас регулярно информировать местные военные комиссариаты о регистрации (снятии с регистрации) места проживания военнообязанных и призывников, способствовать работе по постановке на военный учет и выявлении нарушителей правил военного учета», - сообщил Олег Дробот.

Справка. Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных утвержден Постановлением КМУ № 921 от 7 декабря 2016 года, которое вступило в силу 19 декабря 2016 года.