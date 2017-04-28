"Извините, но в цирке я не участвую" - Евгений Водовозов прокомментировал пикет велосипедистов

28 апреля 2017 г. 14:31
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Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов прокомментировал выход харьковских велосипедистов на пикет под стены мэрии. Водовозов отметил:

"Официальной заявки не было, я знал об акции, о том что это будет пикет стало для меня новостью. Но извините, в цирке я не участвую. Я не понимаю фразу - "город нас не слышит". Город работает, популизмом заниматься мы не будем. И я говорил, если мы хотим похоронить проблему, давайте создадим рабочу группу и проблему похороним. Одну велодорожку мы построили, дальше будем строить еще одну велодорожку. А разговоры - "дайте нам разметку!", наш ответ очень прост - не такие большие деньги стоит разметка. Не жалко нам её сделать. Вопрос в том, что на ней будут запаркованы машины. Пусть сначала в государстве наведут порядок, чтобы соблюдали правила дорожного движения, а после этого город сделает это очень быстро с большим удовольствием. "

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