К годовщине расстрела митингующих на Майдане выберут проект памятника Небестной сотни

В канун Дня памяти Героев Небесной Сотни губернатор Юлия Светличная встретилась с родными погибших на Майдане Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука. Она отметила, что в Харькове помнят о подвиге героев - их именами названы улицы и решается вопрос об установлении памятника.

Юлия Светличная, губернатор

Мы безусловно должны чтить тех людей, всегда их помнить и учить будущее поколение на примере участников Майдана и Революции Достоинства.

В соответствии с меморандумом, подписанным руководством облгосадминистрации и представителями харьковского Евромайдана, в городе идет открытый конкурс на лучший эскиз памятника Героям Небесной Сотни, который будет установлен на одноименной площади Харькова. Областные чиновники, не в пример горсовету, где памятный знак для площади Свободы был определен решением жюри, что вызвало возмущение активистов, все же решили прислушаться к мнению общественности.

Олег Яцына, дир. департамента культуры ХОГА

Який громада вибере, той пам’ятник й буде, не Яцина вибирає, а вибирає сама громадськість тому не випадково як з пам’ятником учасникам АТО, так й з пам’ятником загиблих на Майдані, тут найполнейшая демократія. Тому я наголосив, щоб громадськість приймала участь, ми надали приміщення, збільшили час, щоб не виникало питань, щоб суб’єктивного фактору не було.

Принять участие в голосовании харьковчане могут в областном Центре культуры и искусства, на улице Пушкинской. Среди представленных работ уже появились фавориты, говорят работники центра - скульптура с журавлями и монументальный центральный проект.

Елена Булаенко, представитель Центра культуры и искусства

Люди приходят каждый день. В основном приходят люди, которые слышали об этой выставке, и они приходят намеренно оставить свои комментарии по поводу скульптуры

При этом работники Центра торопят неравнодушных харьковчан, говорит, уже завтра соберется жюри, которое готово будет подвести первые итоги.