К суду по памятному знаку на площади Свободы привлекли ХОГА

На очередном судебном заседании, в котором оспаривается проведение конкурса на памятный знак на площади Свободы истцы в третий раз попытались добиться обеспечения иска - запрета вести какое-либо строительство на месте, где стоял вождь революции 17 года прошлого века. Истцы говорят, они нашли доказательство того, что если строительство не запретить, то городской казне будет нанесен реальный убыток. Ведь еще в декабре прошлого года на проектные работы и строительство знака были выделены деньги.

Владимир Рысенко, представитель истца

На будівництво пам’ятного знака на площі Свободи ще в грудні 2016 року, тобто до підведення журі конкурсу підсумків, затвердженні витрати на початок будівництва цього знаку у розмірі 200 тисяч гривен. Ми надаємо копію цього рішення з офіційного сайту Харківської міської ради, де зазначено розмір шкоди. У випадку не вжиття судом заходів забезпечення позову виконком Харківської міської ради без будь-якого додаткового рішення має право використати ці гроші на початок робіт.

Представитель ответчика снова выступила против запрета на ведение строительных работ.

Людмила Гайдаренко, представитель горсовета

Ця програма розвитку міста не веде за собою фактичного виконання будівельних робіт. Розпочати будівельні роботи можна тільки тоді, коли затверджено проект відводу земельної ділянки.

Представитель истца настаивает, строительство могут начать только после того как застройщику будет выделена земля и проведены проектные работы. Но - апеллируют ей истцы - и заказчиком, и распорядителем земли, и контролером законности всех процедур выступает именно муниципалитет. И ничего не мешает ему потратить выделенные деньги на проектные работы, как не помешало почти год назад установить забор на площади, говорят активисты.

Игорь Черняк, представитель истца

Вибачте, всі присутні можуть сказати, що паркан стоїть, металевій, зелений, будівельний, в"їзжає техніка, вони там що у карти грають?! Якщо представник виконкому стверджує, що роботи не ведуться, для цього стоїть паркан? Це їх прямі повноваження.

Однако суд снова проигнорировал ходатайство истцов. И иск остался без обеспечения. А вот второе ходатайство активистов было удовлетворено - в качестве третей стороны они потребовали привлечь представителей облгосадминистрации, которые, по их данным, должны были согласовать конкурс, что не было сделано. Теперь они должны будут представить свою позицию в суде. Кроме того, суд удовлетворил еще и ходатайства представителя третей стороны со стороны истцов Анатолия Раснянского, который усомнился в правомочности представителя исполкома представлять ответчика. Юриста горсовета обязали предоставить доказательства того, что исполком в принципе может отвечать за проведение конкурса