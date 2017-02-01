Кабмин изменил сроки госрегулирования цен на лекарства

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01 февраля 2017 г. 16:40
Источник: Обозреватель
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Кабинет министров Украины одобрил перенесение реализации решения о государственном регулировании цен на лекарства с 1 февраля на 1 апреля 2017 года.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 1 февраля.

"Его надлежащее выполнение требует длительного переходного периода для реализации остатков средств, на которые распространяется регулирование. Для стабилизации ситуации на рынке и устранения рисков чрезмерных убытков предлагается перенос сроков начала реализации постановления о госрегулировании цен до 1 апреля, чтобы оно началось вместе с программой возмещения стоимости лекарственных средств", — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, представляя инициативу.

Также она предложила изменить граничный срок реализации лекарств, подлежащих госрегулированию, и продлить его до 1 апреля 2017 года.

Вместе с тем, Супрун подчеркнула, что часть производителей уже снизила цены на свои препараты на 15-30%. Остальным же участникам рынка требуется немного больше времени, чтобы перейти на новую систему и обеспечить украинцев доступными лекарствами.

Помимо всего, на заседании Кабмина было одобрено и решение о пересмотре Минздравом и Минэкономразвития оптовых предельно-отпускных цен на лекарства для достижения экономически обоснованных показателей.

"Правительству нужно добиться системного и постоянного снижения цен на лекарства. И этот процесс уже начался", — резюмировал премьер-министр Владимир Гройсман.

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