 

Кабмин нашел выход с утилизацией львовского мусора

21 апреля 2017 г. 12:56
Источник: Корреспондент.net
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Кабмин в сотрудничестве с Львовской облгосадминистрацией и местными органами самоуправления региона нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории Львова, сообщает пресс-служба правительства.

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

"В частности, мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов Львовской области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе", - говорится в сообщении.

Договоренность по приему мусора со Львова на полигонах области будет закреплена в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов.

Документ будет подписан в пятницу, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов области.

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