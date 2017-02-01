Кабмин одобрил концепцию развития Нацгвардии до 2020 года

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01 февраля 2017 г. 15:25
Источник: 112.UA
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Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития Национальной гвардии до 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 февраля, на заседании правительства. Программа развития определяет основные принципы и направления развития НГУ.

В частности, программа развития Национальной гвардии Украины объединяет основные принципы и направления развития НГУ как составляющей сектора безопасности и обороны Украины.

Также в программе определяются целевые показатели по объемам закупки и модернизации вооружений, определенных для Нацгвардии.

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