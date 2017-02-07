 

Кабмин передал "Укрзализныцю" в свое управление

07 февраля 2017 г. 14:17
Источник: 112.UA
36 просмотров

Кабинет министров внес изменения в устав Публичного акционерного общества "Укрзализныця", согласно которым компания переходит в управление правительства с целью повышения ее эффективности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина.

В частности, в сообщении отмечается, что до сих пор часть функций, связанных с управлением ПАО, была делегирована правительством Министерству инфраструктуры. Своим решением Кабмин отозвал эти делегированные функции, и отныне все решения относительно управления компании и ее отчетности будут приниматься не единолично Мининфраструктуры, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры.

При этом подчеркивается, что Минэкономразвития предоставлены лишь полномочия по подготовке проектов таких решений.

"В условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как ПАО "Укрзализныця", чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе", - поясняется в сообщении.

Наряду с этим отмечается, что вскоре будет изменен также состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директоры, как того требуют изменения в законодательство.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.