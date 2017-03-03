Кабмин создал комиссию по расследованию причин взрыва на шахте "Степная"

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03 марта 2017 г. 14:07
Источник: Украинские новости
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Кабинет Министров создал правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте №10 "Степная" компании "Львовуголь" в селе Глухов Сокальского района Львовской области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Комиссия проверит порядок проведения работ и технику безопасности на шахте.

По результатам проверки будут наработаны выводы для дальнейшей проверки межведомственной комиссией соответствующих фактов на других шахтах.

Проверка будет проходить на протяжении месяца.

Председателем комиссии назначен вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, заместителем - министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Также вице-премьер-министру Владимиру Кистиону поручено сформировать комиссию для проверки всех шахт в Украине на предмет техники безопасности.

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