Как Гройсман "open space" в Харькове открывал и обещал, что такие будут по всей Украине

Харьков стал одним из пяти городов Украины, где реализуется пилотный проект, который финансируется Кабинетом Министров. На его реализацию в Харьковской области было потрачено больше двадцати миллионов гривен. В итоге созданы два центра предоставления социальных услуг, которые работают в формате "прозрачный офис", - в Шевченковском и Киевском районах города:

Виктория Китайгородская, директор департамента админ.услуг и потребит. рынка

В прозором офисе Шевченковского района предоставляется 236 административных и социальных услуг. В центре предоставления административных услуг, гражданам предоставляется регистрация, снятия с регистрации с места проживания, получения паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, получение паспорта гражданина Украины с бесконтактным носителем для выезда за границу. А также ряд социальных услуг, оформление компенсаций, льгот, услуг в сфере пенсионного обеспечения

Пенсионерка Раиса Кравченко пришла в первый рабочий день "прозрачного офиса", чтобы выяснить, как переоформить субсидию, какие нужны документы. Женщина говорит, что потратила на ожидание 5 минут, ее очень внимательно выслушали и помогли:

Раиса Кравченко, пенсионерка

Все очень цивилизованно, понятно, доступно, даже для человека, который не слишком юн, очень хорошее впечатление производит этот центр. Вообще, на мой взгляд, такая идея социальных центров, в формате прозрачного офиса это то, что для большого города, которые живут в мегаполисе, просто большая находка, потому что время тратится море на эти переезды, все очень далеко расстояние я сами понимаете в Харькове не маленькие

Владимир Гройсман также посетил "прозрачные офисы" в Харькове. Говорит, первый "open spase" он открывал в 2008 году, когда был еще мэром Винницы, а вот теперь инициативу подхватил Харьков. По его словам "некабинетная" система обслуживания граждан - стоит в основе работы прозрачного офиса:

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины

Я категорично не сприймаю, коли українці сидять у черзі під кабінетами чиновників і не можуть отримати елементарних послуг, елементарних довідок. Тому ми почали змінувати цю систему. В минулому році – ми затвердили пілотні проекти по 5 містам - Київ, Харків, Львів, Дніпро ,Одеса, щоб утворити центри, як ви бачили, для того, щоб людина, якій потрібно зареєструвати бізнес, або оформити пенсію, чи отримати субсидію – прийшла в одне місце, 5 хвилин обслуговування, 15 хвилинв черзі і абсолютно нормально в прозорих умовах отримали свою послугу

Именно в Харькове глава правительства подчеркнул, что Кабмин инициирует создание таких учреждений по всей Украине, в конце мая ожидается открытие "прозрачного офиса" в Киеве.