Как не обидеть птицу с бойцовским характером. О еде и моде в новогоднюю ночь

В Японии верят, если подержать в руках петуха породы птица Феникс, в следующем году вас ожидает удача.

Эта порода была выведена селекционерам страны Восходящего солнца еще в средние века. Жили эти птицы в храмах и императорских дворцах. Породистый петушок не предназначен для супа. На своей родине он считается священным и их запрещено убивать. А еще у него на родине слава капризного неженки, зато характер имеет покладистый, спокойный, уверяет заведующий сектором птиц. Особой гордостью фениксов является их хвост. У этого петушка, обещают сотрудники Фельдманпарка, к лету он будет уже около метра в длину. А вот его сородичи могут похвастать и более длинным оперением.

Это спокойная порода. Если будем говорить о настоящей породе, у них хвост до 10 метров в длину. Его скручивают вот таким вот колечком и практически он не может ходить из-за этой массы такого длинного хвоста.

На птичьем дворе экопарка обитает около 15 пород кур. Это и бойцовые брамы, и золотой арпинтон с целой прической из оперения на голове. Родичи символа наступающего года - огненного петуха спокойно разгуливают между вольеров и загородок. Многих из них можно даже покормить с рук. А вот с характером, говорят сотрудники парка, сложнее. Все они разные, потому предсказать, каким будет год под знаком этой темпераментной птицы, сотрудники экопарка не берутся.

Валерия Иващенко, зам дир. по зоотехническим вопросам "Фельдманэкопарк"

Есть бойцовые петухи, которые характер просто неимоверный. Они видят, кого ни будь и начинают сразу драться, а есть такие дружелюбные, которые наоборот подходят, там берут с рук корм. Петух у нас ассоциируется с каким-то, так как он по утрам кричит, это пришел новый день, пришел рассвет. И поэтому будем надеяться, что в новом году петух принесет нам что-то новое и все хорошее только.

Хотя петухам в большей степени присуща яркая пестрая раскраска, современная мода абсолютно минималистична и архитектурна. Потому подражать в одежде символу года, пытаясь поймать удачу за хвост, все же не стоит, уверен модельер Константин Пономарев. Удачи это не принесет, ведь настоящий год огненного Петуха наступит лишь в конце января, а вот смокинг, надетый на праздник в лесу, вполне может придать глупый вид. То же и с цветами, говорит Константин Пономарев.

Константин Пономарев, модельер

Ну не идет охра абсолютно всем, давайте будем откровенны. Не идет красный абсолютно всем. Поэтому мы, слава тебе, Господи, живем уже в ту эпоху, когда диктата тенденций нет. Смотрите на то, что вы любите, смотрите на цвета, которые для вас комфортны, которые созвучны вашей душе и вашим тем внутренним струнам, которые действительно имеют значение, и ими оперируйте.

Хотя в классический салат "Цезарь" и входит куриное филе, поджаренное на дровяной печи, брен-шеф Александр Попрыго считает, что он вполне будет уместен на Новогоднем столе. Для тех же, кто боится задеть чувства символа наступающего года, рекомендует заменить куриное мясо рыбой - например, копченым лососем. Он будет также гармоничен в этом салате. В остальном блюдо просто в приготовлении - порезать помидоры, порвать салат, добавить соус.

Соус "Цезарь" мы готовим тоже по классике. Туда входят каперсы, анчоусы, соус ворчестер, чеснок, лук, сливки и эстрагон и все это на майонезной основе.

Дальше в салат идут оставшиеся ингредиенты. Добавляется куриное филе или рыба, бекон, перепелиные яйца и палочки фокачино.

Вообще легкие салаты, уверен Александр Попрыго, прекрасно смогут заменить привычные оливье и шубы на столах тех, кто желает войти в новый год с легкостью. А дополнить их можно мясом, которое не травмирует чувств огненного петуха. И тут как раз есть свои тренды.

Александр Попрыго, бренд-шеф сети ресторанов "Мафия"

В этом году тренд диктуют это либо баранина, то, что будет в тренде в этом году или сьювидовским методом приготовленные утиные грудки конфи, поэтому к столу новогоднему я б запек бы барашка и сделал пару легких салатов.

А вот что касается убранства и сервировки стола, то специалисты рекомендуют использовать натуральные скатерти с отделкой в золотистых или красных тонах.

