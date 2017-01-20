Как спасти белых носорогов и помочь красным арам - знают в "Фельдман экопарке"

"Фельдман Экопарк" провел презентацию международных проектов. Региональный ландшафтный парк сотрудничает с ведущими зоозащитными организациями - такими как "Международная организация защиты животных" и "Всемирное общество защиты животных"

Владимир Андрющенко, замдиректора Фельдман Экопарк

"Фельдман Экопарк" участвует во множествах международных программах порой даже очень экзотических. Таких, как спасение белых носорогов совместно с Чешским зоопарком или разведение красных ара, для возвращение в естественную среду в заповедник в Гватемале.



Также экопарк предоставит возможность для работы одного из якорных в Восточной Европе хабов по защите природы. Формирование тревел-грантов для украинских ученых - еще один приорет экопарка, чтобы представлять Украину за рубежом:

Владимир Андрющенко, замдиректора Фельдман Экопарк

От лица Фельдман Экопарка я хочу поблагодарить многотысячную армию наших друзей, волонтеров, неравнодушных людей. С каждым годом нас становится все больше, и мы готовы сотрудничать со всеми организациями.

Собрание Наблюдательного совета Экопарка в которое входят деятели мирового уровня, в том числе Иерусалимский патриарх Феофил III запланировано на 2017 год.