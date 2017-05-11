Как в Харькове получение безвиза отмечали

11 мая 2017 г. 14:12
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Флаги Украины и Евросоюза подняли сегодня, 11 мая, на площади Свободы, сообщили в пресс-службе горсовета.

Торжества прошли в рамках празднования Дней Европы и по случаю принятия решения о либерализации визового режима для Украины. В церемонии приняли участие руководители города и области, олимпийцы, творческие коллективы, участники АТО, бойцы Нацгвардии, харьковчане. Во время мероприятия на площади прошел парад.

Напомним, что сегодня Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины. Следующим этапом станет утверждение соглашения президентом Европарламента Антонио Таяни и послом председательствующей в ЕС Мальты. Планируется, что это произойдет 17 мая.
 

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