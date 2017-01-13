 

Калифорнийская обувная компания отозвала из продажи ботинки cо свастиками на подошве

13 января 2017 г. 17:25
Источник: tjournal
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Обувная компания Conal International Trading Inc. отозвала из продажи модель ботинок после того, как клиенты заметили узоры на подошве в виде свастики. В компании принесли извинения и объяснили рисунок «ошибкой китайских производителей», сообщает The Washington Post.

На узор обуви обратил внимание пользователь Reddit с ником FRSHFSHFCKR. По словам покупателя, он не заметил узор при покупке ботинок и обнаружил свастику только потом. Также он опубликовал фото, показав, что при каждом шаге подошва оставляет след в виде восьми свастик.

Пользователи обнаружили, что такая обувь продаётся на Amazon под названием Polar Fox. Они задались вопросом, не случайно ли такой рисунок изобразили на подошве: «Полярной лисой» называют наступление германо-финских войск на Мурманском участке Северного фронта во время Второй мировой войны.Позже представители Conal International Trading Inc. объявили о прекращении продаж ботинок и извинились перед «каждым, кого оскорбил этот рисунок». В компании отметили, что никогда не ставили своей целью создать «разжигающий ненависть дизайн».

"Это ни в коем случае не было преднамеренным шагом. Это была очевидная ошибка наших производителей в Китае. Мы никогда не собирались делать обувь со свастикой. Мы немедленно отзываем всю подобную обувь и не будем никому её продавать", сообщили в компании.

По информации The Washington Post, ботинки со свастикой уже недоступны для покупки на Amazon. По всем ссылкам, которые распространяют на Reddit, указано, что такого товара на сайте больше нет.

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