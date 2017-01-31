Канадские скорые помощи на харьковских дорогах

Полноценные амбулатории на колесах. Машины скорой помощи, подаренные Канадой Украине, будут работать в Харьковской области.

Канада передала Украине 10 машин скорой помощи. Четыре из них будут работать в Харьковской области. Машины предназначены для центральных больниц Первомайского, Валковского, Близнюковского и Барвинковского районов. Александр Рябоконь работает водителем на скорых уже 26 лет. По его словам, функционально канадский подарок - это лучшая медицинская машина из всех, которые ему приходилось видеть.

Александр Рябоконь, водитель Близнюковской ЦРБ:

Для пацієнтів - тут можна траспортувати дуже тяжело хворих. Там все приспособлене хорошо.



Анатолий Задорожный, водитель Барвинсковской ЦРБ:

Я задоволений, що ми получили таку машину, и мы будем быстро, качественно оказывать помощь постраждалим нашого району.



Каждая машина - это полноценная амбулатория на колесах, приспособленная для проведения первичной реанимации и экстренной перевозки тяжелых пациентов. К тому же канадцы специально адаптировали подаренные кареты скорой помощи к украинским реалиям, переделав системы электрики и подачи кислорода. Бригады медиков, которые будут работать на этих машинах, уже прошли обучение, организованное канадской стороной.