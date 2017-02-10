 

Каналы лишились тысяч подписчиков из-за программной ошибки в Youtube

10 февраля 2017 г. 10:41
Источник: Новое Время
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Ошибка в счетчике на сервисе Youtube лишала людей подписчиков за считанные минуты.

Массовая ошибка заключалась в том, что когда кто-либо отписывался от канала, счетчик вычитал из общего числа подписчиков не 1, а 2, сообщает The Next Web.

Чтобы проиллюстрировать масштабы проблемы, блогер BlackScreenTV создал скрипт, при помощи которого сумел за несколько часов отписать от нескольких популярных каналов более 300 000 пользователей. По словам блогера, это самая большая ошибка в истории YouTube, которая работала, видимо, с начала февраля.

После сообщения об ошибке, YouTube заверил заинтересованных пользователей, что баг влияет только на отображаемое число подписчиков, а не на их фактическое количество.

Ошибка была исправлена сервисом в ночь на 10 февраля. Абонентские счетчики теперь функционируют должным образом. Некоторые пользователи также подтвердили, что число их подписчиков было восстановлено.
 

Видео: 

we found THE BIGGEST GLITCH IN YOUTUBE HISTORY on stream - losing over 1000 subs PER SECOND

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