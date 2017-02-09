Каникулы у первоклашек не связаны с сильными морозами

С понедельника многие первоклашки Харькова отправятся на каникулы. Как отметили в пресс-службе горсовета, дополнительный отдых в третьей четверти не связан ни с сильными морозами, ни с эпидемиологической ситуацией в городе. Он предоставляется самым маленьким школьникам каждый год в соответствии с распоряжением Министерства образования и связан с тем, что теперь ребятня идет в школу с 6-ти лет. И для того, чтоб дети не так уставали во время самой длинной четверти, им предоставляется такая передышка.